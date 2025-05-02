Beşiktaş Belediyesi'nden Temizlik Çalışmaları Açıklaması

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi tarafından çevre temizliği ve çöp toplama hizmetleri hakkındaki haberlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanlığımız, ilçemizin sosyal ve ticari yaşamının etkilenmemesi, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin sosyal medya hesabından temizlik işçilerinin iş bırakma eylemi, çevre temizliği ve çöplerin toplanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında, belediyemizde görev yapan işçilerin grev kararı nedeniyle ilçemizde çöp toplama hizmetlerinin aksadığına ilişkin haberler yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki; grev hukuki çerçevesi belirlenmiş bir kavramdır. Mevcut durumu ise sınırlı sayıda personelin bir iş bırakma eylemi olarak tanımlamak mümkündür. Beşiktaş Belediye Başkanlığımız, ilçemizin sosyal ve ticari yaşamının etkilenmemesi, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."