Beşiktaş Belediyesi\'ne Operasyon: 31 Kişi İçin Tutuklama İstendi

Güncel

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen, 39 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 31 kişi hakkında tutuklama istendi.

Soruşturmayla ilgili sabah 09.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 39 kişinin ifadeleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

Sevkle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın, 'Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmek iddiaları kapsamında', 'suç örgütü kurma - yönetme, suç örgütüne üye olma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Akpolat ve diğer kişilerin iddia edilen suçlardan tutuklanması talep edildi.