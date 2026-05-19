Beşiktaş Belediyesi\'ne Operasyon: 5 Gözaltı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ile Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, 'rüşvet almak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avro ele geçirildi.