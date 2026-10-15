Beşiktaş Belediyesi sağanakta 130 personel ve 32 araçla sahada çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Belediyesi sağanakta 130 personel ve 32 araçla sahada çalışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Belediyesi sağanakta 130 personel ve 32 araçla sahada çalışıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kuvvetli sağanağa karşı 130 personel ve 32 araçla çalışma yürüttü. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, süreci Kriz Merkezi'nden takip edip sahada inceleme yaptı ve yağış dinene kadar ekiplerin sahada kalacağını söyledi.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 130 personel ve 32 araçla çalışma yürüttü. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, çalışmaları Kriz Merkezi'nden takip ederek sahada incelemelerde bulundu. Şişman, "Yağış dinene, hayat normale dönene kadar biz sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Önce Kriz Merkezi'nde süreci değerlendiren Şişman, ardından sahaya çıkarak ekiplerin müdahalelerini takip etti.

Kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyaran Rasim Şişman açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli komşularım, ilçemiz genelinde afete dönüşmüş vaziyette olan sağanak yağışa karşı başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlüklerimizle süreci Kriz Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Fen İşleri, Afet İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüklerimizden 130 personel ile saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Müdürlüklerimize bağlı toplam 32 araç, 13 ekip, 1 iş makinesi, 1 çekici ve 30 motopomp ile yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte ilçemizin dört bir yanında gelişmeleri takip ediyor, ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyoruz.

Sizlerden ricam bu süreçte tedbiri elden bırakmamanız ve karşılaştığınız olumsuzlukları mutlaka bize bildirmeniz. Herhangi bir acil durumda 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimizden ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yağış dinene, hayat normale dönene kadar biz sahada olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Beşiktaş BelediyesiRasim ŞişmanHava DurumuAcil DurumİncelemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:01:46. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi sağanakta 130 personel ve 32 araçla sahada çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei