Beşiktaş Belediyesi sağanakta 130 personel ve 32 araçla sahada çalışıyor

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 130 personel ve 32 araçla çalışma yürüttü. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, çalışmaları Kriz Merkezi'nden takip ederek sahada incelemelerde bulundu. Şişman, "Yağış dinene, hayat normale dönene kadar biz sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Önce Kriz Merkezi'nde süreci değerlendiren Şişman, ardından sahaya çıkarak ekiplerin müdahalelerini takip etti.

Kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyaran Rasim Şişman açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli komşularım, ilçemiz genelinde afete dönüşmüş vaziyette olan sağanak yağışa karşı başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlüklerimizle süreci Kriz Merkezimizden anlık olarak takip ediyoruz. Fen İşleri, Afet İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüklerimizden 130 personel ile saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Müdürlüklerimize bağlı toplam 32 araç, 13 ekip, 1 iş makinesi, 1 çekici ve 30 motopomp ile yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte ilçemizin dört bir yanında gelişmeleri takip ediyor, ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyoruz.

Sizlerden ricam bu süreçte tedbiri elden bırakmamanız ve karşılaştığınız olumsuzlukları mutlaka bize bildirmeniz. Herhangi bir acil durumda 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimizden ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yağış dinene, hayat normale dönene kadar biz sahada olmaya devam edeceğiz."