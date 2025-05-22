Beşiktaş Çarşısı için Kentsel Tasarım Komisyonu Kuruluyor

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Çarşısı'nı daha estetik, erişilebilir ve konforlu bir hale getirmek amacıyla çarşıda faaliyet gösteren esnaftan ve bölge sakinlerinden oluşacak bir "Kentsel Tasarım Komisyonu" kuruyor.

Beşiktaş Çarşısı'nda dönüşüm çalışmalarını sürdüren Belediye, projeyi sadece fiziksel değil, sosyal açıdan da dönüştürücü bir anlayışla ele alıyor.

Komisyonun kurulacağını Beşiktaş Çarşısı esnafına yaptığı ziyaretle duyuran Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, yürütülecek yenileme çalışmalarında esnafın yaşadığı olası mağduriyetlerin ve önerilerinin dikkate alınacağını belirtti. Şişman, "Beşiktaş'ımızın işgaliye sorununu çözüyoruz. Seçilmiş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın öncülüğünde başlatılan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Komşularımızın rahatlıkla vakit geçirebildiği bir Beşiktaş için esnafımızla iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Düzenlemelerin önemine vurgu yapan Şişman, "Yangın anında itfaiyenin ve ambulansların rahatça müdahale edebileceği, yaş almış büyüklerimizin ve engelli komşularımızın özgürce dolaşabileceği bir Beşiktaş Çarşısı yaratmak artık bir zorunluluk. Bu konuda en büyük destekçimiz yine esnafımız ve Beşiktaşlı komşularımız oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sırada ikinci adım var. Bu da kentsel tasarım meselesi. Bu süreci yürütürken yaşanmış olası mağduriyetleri ya da iyileştirme önerilerini değerlendirmek üzere bir komisyon kuruyoruz. İnsanların güvende, mutlu, huzurlu ve keyifle vakit geçireceği bir Beşiktaş Çarşısı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.