Beşiktaş Kasımpaşa'ya 3-1 Yenildi

Güncel

(İSTANBUL) - Süper Lig'de 11. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş-Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Saat 19: 00'da başlayan Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Zorbay Küçük görev aldı.

Beşiktaş 45 artı 3'te Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Claudio Winck'in 54. dakikada attığı golle Kasımpaşa durumu 1-1'e getirdi. 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Mamadou Fall'ın golüyle Kasımpaşa Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.