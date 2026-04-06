Beşiktaş Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
Beşiktaş Kitap Fuarı Açıldı

06.04.2026 15:57
İstanbul Valiliği'nin projesiyle Beşiktaş'ta kitap fuarı açıldı, 120 yayınevi ve yazar katıldı.

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında Beşiktaş Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı.

Açılışta konuşan Tuncer, kitap fuarlarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul Valimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde çocukları dışarı çıkarmak ve sosyalleştirmek için birçok proje yapıyor. 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesini 39 ilçemizde yürütüyoruz. İstanbul'da 6,5 milyon olan kitap sayımız şu anda 13 milyonu buldu. Bu çok büyük bir başarı. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımızın kazanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Mücahit Yentür de gençlerle birlikte kitap ortamında buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İnsanın dünyasını zenginleştiren, fikir yolculuğu yaptıran kitabın, merak ve şüpheyle ilmin kapısını aralayan büyük bir hazine olduğunu vurgulayan Yentür, çocukların merak duygusunu uyandıran bir sistem öngördüklerini söyledi.

Yentür, bu sistemde en önemli ölçme değerlendirme ögesi olarak, bir metnin altına 5 şık vermek yerine açık uçlu sorular sorarak çocukların zihin dünyasını zorlamayı, Türkçeyi zengin bir birikimle kullanarak onların gelişim süreçlerine katkı sunmayı istediklerini anlattı.

Fuarda, 120'den fazla yayınevi yer alırken, 20'yi aşkın yazar ve söyleşi programı kitapseverlerle buluşacak. Fuar, 12 Nisan'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:08:40. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
