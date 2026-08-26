Beşiktaş, Poku ile Anlaştı

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Ernest Poku'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Poku'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Poku'yu taşıyan uçağın saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceği bildirildi.