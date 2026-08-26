Beşiktaş, Poku ile Anlaştı - Son Dakika
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Beşiktaş, Poku ile Anlaştı

Beşiktaş, Poku ile Anlaştı
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Beşiktaş, Ernest Poku'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı, İstanbul'a geliyor.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Ernest Poku'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Poku'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Poku'yu taşıyan uçağın saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

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