Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Düzce'de Zabıta Ekipleri Fırın ve Pastaneleri Denetledi

Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.