Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, hasara yol açtı.
Ortaköy Mecidiye Mahallesi Yelkovan Sokak'taki 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İş yeri olarak da kullanılan binadaki çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.
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