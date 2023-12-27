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Beşiktaş'ta araç park ederken apartman boşluğuna düşen sürücü yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta araç park ederken apartman boşluğuna düşen sürücü yaralandı

Beşiktaş'ta aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayda apartman boşluğuna düşen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Görgü tanığına göre, sürücü frene basmayı unutmuş veya ayağı takılmış olabilir.

Beşiktaş\'ta araç park ederken apartman boşluğuna düşen sürücü yaralandı
27.12.2023 - 16:17,
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BEŞİKTAŞ'ta aracını park ettiği sırada fren yerine gaza basan sürücü yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Turizm Sitesi Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Tuygun otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı.Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Apartman sakini Özcan Arslan "Bizim burada komşumuz. Gelirken herhalde frene basmayı unuttu veya ayağı takıldı herhalde. İndi aşağıya. Pedalları da karıştırmış olabilir. Yokuştan aşağıya inerekten buraya gelmiş. Biz evde oturuyorduk. Ses duyunca dışarıya çıktık. İtfaiye ve sağlık ekibini çağırdık. Yaralıyı aldılar götürdüler. Tek başına kadın sürücüydü." dedi.

Kaynak: DHA
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