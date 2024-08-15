Beşiktaş'ta aracıyla kadına çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı

Beşiktaş'ta aracıyla yolun kenarındaki kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yeniden gözaltına alındı.
Abbasağa Mahallesi Fulya Deresi Sokağı'nda, 12 Ağustos'ta aracıyla park halindeki arabalar ile yolun kenarında yürüyen kadına çarptıktan sonra kaçan F.D, polis ekiplerince Çerkezköy'de yakalandı.
Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan F.D, savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcının ek gözaltı talep etmesi üzerine yeniden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi, buradaki işlemleri sürüyor.
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