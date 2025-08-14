Beşiktaş'ta bir kafenin cam balkonu, rüzgarın etkisiyle park halindeki motosikletin üzerine düştü.
Beşiktaş Caddesi'ndeki kafenin cam balkonu, rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Camlar, park halindeki motosikletin üzerine düştü.
Cam parçalarından bir kafe çalışanı hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.
Beşiktaş'ta Cam Balkon Motosiklete Düştü
