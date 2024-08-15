Beşiktaş'ta Cip Kazası: Yokuştan Hızla Gelen Araç 4 Otomobile Çarptı, Yaya Yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Cip Kazası: Yokuştan Hızla Gelen Araç 4 Otomobile Çarptı, Yaya Yaralandı

Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen bir cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen bir kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü kaçtı ancak daha sonra yakalandı. Sürücünün 31 suç kaydı olduğu belirlendi.

15.08.2024 12:36
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BEŞİKTAŞ'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü Furkan D. Çerkezköy'de yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan D.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

31 SUÇ KAYDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan D. 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.

"ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"

Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Cip Kazası: Yokuştan Hızla Gelen Araç 4 Otomobile Çarptı, Yaya Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Cip Kazası: Yokuştan Hızla Gelen Araç 4 Otomobile Çarptı, Yaya Yaralandı - Son Dakika
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