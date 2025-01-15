Beşiktaş\'ta İnşaatta Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi

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BEŞİKTAŞ'ta yapımı devam eden 36 katlı rezidans inşaatında bulunan işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda 1 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Akat Mahallesi Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden 36 katlı rezidans inşaatında bulunan işçi konteynerinde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Konteynerin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, olayda 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen işçiye ilk müdahale ambulansta yapıldı. İşçnin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.