Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Çatışma

08.04.2026 17:24
Israil Konsolosluğu önünde çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 12 gözaltı var.

BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Şüphelilerden birinin Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan saldırganların hastanede sorgusunun yapıldığı öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 5 kişinin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyla ilişkisi bulunan 6 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin ise Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltındaki 12 şüphelinin sorgusu sürerken Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelinin etrafını çevirdiği ve bir süre sonra gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
