Beşiktaş\'ta Motosiklet Kazası

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki kadın yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Barbaros Bulvarı üzerinde 21 Nisan saat 15.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan V. kullandığı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan Sündüs Ö. ve Sevgi Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sündüs Ö. ve Sevgi Y. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Emirhan V. ise Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Barbaros Caddesi'nde yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün motosikletle yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarpması ve yola savrulmaları görülüyor.