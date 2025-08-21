Beşiktaş'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
Beşiktaş'ta Otomobil Yangını

21.08.2025 15:19
Efehan Çoban'ın 2 ay önce aldığı otomobil seyir halindeyken yandı, itfaiye müdahale etti.

Hasan YILDIRIM- Doğan Can CESUR/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Aracı yanan üniversite öğrencisi Efehan Çoban "Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım" dedi. Otomobilin yanma anı ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efehan Çoban'ın kullandığı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Birden alev alan araç yanmaya başladı. Çantasını alarak dışarı çıkan sürücü, alev alev yanan otomobile yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevler nedeniyle park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanması cep telefonu ile görüntülendi.

'2 AY ÖNCE ALMIŞTIM, İLK ARABAMDI'

Efehan Çoban "Arabayla seyir halindeydim. Bir anda akü tarafından kaportanın etrafından duman başladı. Ben de çantamı ve telefonumu alarak arabadan çıktım. Sonra yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. İtfaiyeyi aradım. Ama aracın son hali bu. Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım" dedi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Otomobil, İtfaiye, Son Dakika

