Beşiktaş\'ta Silahlı Motosikletli Zanlılar Aranıyor

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Beşiktaş'ta, gece saatlerinde iş yerlerinin bulunduğu bölgede silahla etrafa ateş açan motosikletli zanlıları polis arıyor.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece silah seslerinin duyulması üzerine harekete geçti.

"Dur" ihtarına uymayan motosikletli zanlılar, kısa bir kovalamacanın ardından kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri boş kovanları buldu, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, motosikletli şüphelilerin silahla açtığı ateş sonucu bir bankanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.