Beşiktaş'ta Terör Saldırısına İlişkin İddianame

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin tutuklanan 14 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 19 ila 37 yıl arasında hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ali Akşit, Cansel Çelik, Erdoğan Alaca, Ferdi Can Çelik, İbrahim Türkoğlu, Mahmut Aydoğdu, Mehmet Akçay, Muhammet Ali Kumral, Murat İmrak, Mustafa Avseren, Özgür Batuk, Volkan Yıldız, Ahmet İmrak ve Onur Çelik, "kasten öldürmeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 ila 37 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamenin detayları

Hazırlanan iddianamede, bazı şüpheliler hakkında elde edilen istihbari bilgilerin yapılan soruşturmayla delillendirildiği ve şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelendiği kaydedildi.

Bunun sonucunda düzenlenen raporda, terör örgütü DEAŞ'la ilgili bayrak ve flama ile çok sayıda video ve örgütle bağlantılı kişilerin silahlı resimlerinin bulunduğu anlatılan iddianamede, şüpheliler hakkında yapılan açık kaynak araştırmasına ilişkin de rapor düzenlendiği belirtildi.

Bu raporda, örgütle ilgili birçok paylaşımları olan şüphelilerin "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem gören birçok şahısla para transferinde bulunduğu, örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek hareket ettikleri aktarıldı.

Saldırganlar keşif yaptı

Şüpheliler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın saldırıdan önce 1-2 Nisan 2026 tarihlerinde, olayın yaşandığı bölgede keşif yaptığı belirtilen iddianamede, ilk keşfe Ahmet İmrak'ın kardeşi şüpheli Murat İmrak'ın da katıldığı anlatıldı.

İddianamede, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Gebze'de bulunan silah ve savunma sanayi alanındaki bir iş yerinde çalışma yapıldığı, şüpheliler Ahmet İmrak ve Onur Çelik'in bu işletmeye geldiği ancak şahısların gelişlerini gösteren herhangi bir video bulunmadığı kaydedildi.

Bu şüphelilerin işletme sahibinden çok sayıda şarjör ve kama aldığı anlatılan iddianamede, sonrasında daha önceden aldıkları ya da sipariş verdikleri bir kutu ve poşeti dükkana bıraktıkları değerlendirilen şüphelilerin buradan aldıkları çok sayıda şarjör ve kamayla iş yerinden ayrıldığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, terör saldırısıyla ilgili "7 Nisan saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Cömert Sokak üzerindeki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silahlı saldırıda Ahmet İmrak ve Onur Çelik isimli şahısların, ölen Yunus Emre Sarban'la birlikte sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla 'Allahuekber' şeklinde tekbir getirerek araçtan inip konsolosluğa doğru intikal etmeye başladığı, İsrail Konsolosluğu ve çevresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Asım Daşdemir, Burak Tolga Atik ve Emre Yılmaz isimli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Bu esnada görevli polis memurlarının da silahlarıyla ateş ederek teröristlere karşılık verdiği dile getirilen iddianamede, olayda 3 polis memurunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yunus Emre Sarban'ın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden Ahmet İmrak ve Onur Çelik'in de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin bu eylemle "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ile cebir ve şiddet kullanarak üzerlerine atılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarını işledikleri hususunda yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi.