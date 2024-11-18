Beşiktaş\'ta Yangın: 10 Kişi Mahsur Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

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BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı iş yerinin girişindeki elektrik kofralarının yanması nedeniyle yangın çıktı. İş yerlerine duman dolması nedeniyle mahsur kalan 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Konaklar Mahallesi Alaçam Sokak'ta bulunan 4 katlı iş yerinin girişinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kofralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında oluşan yoğun duman üst katlara doldu. Çevredekiler, bina girişindeki alevlere kapı camını kırdıktan sonra yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken üst katlarda mahsur kalan 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

YANGIN CEP TELEFONUNDA

Bina kofralarının yandığı anlar, binadan çıkan dumanlar ve mahsur kalanların kurtarıldığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alev alan kofraların yanması ve üst katlardan yoğun duman çıkması görülüyor. İtfaiye ekipleri ise üst katlarda mahsur kalanları merdiven açarak kurtarıyor.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİK

Yangına müdahale eden Emre Kılıç, "Kofradan çıkan yangın nedeniyle alev büyüdü. Elektrik ve doğal gaz borusuna gidiyordu. Biz dışarıdaki taşlarla kapının camlarını kırdık. Daha sonra da yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama daha fazla büyüyünce itfaiye ekipleri geldi. Üst katlarda kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişiden fazla kişi vardı. Yaşlılara da sağlık ekipleri müdahale etti" dedi.

YOĞUN SİYAH DUMAN ÇIKMAYA BAŞLADI

Yangın merdiveninden tahliye olan Nurgül Doğan "Yüksek şiddetli sesler çıktı. Biz koridora çıktık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Biz yangın merdiveninden tahliye olduk. Tahliye olamayanları da itfaiye destek oldu. Sanırım trafolar yanmış" diye konuştu.