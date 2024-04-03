Beşiktaş\'ta yangınla ilgili bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Avcılar'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Saldırıya Uğradı

Avcılar'da bir özel halk otobüsü şoförü, önünde yaşanan kaza sonrası kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün içerisine kadar giren saldırganlar, şoför Tahir Atakum'u tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.