Beşiktaş\'taki gece kulübü yangınında gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında tadilat halinde olan gece kulübündeki yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli E.E. ifadesinde, 15 yıldır mobilya ustası olarak bir şirkette çalıştığını, şirket sahibi Ramazan Alpan'ın da yangında vefat ettiğini anlattı.
Şüpheli, 20 Mart'tan olay gününe kadar aynı şirkette çalışan arkadaşlarıyla yangının meydana geldiği gece kulübünde çalışmaya başladıklarını, burada marangozluk işi olan locaları ve duvarları mobilyayla kapladıklarını ifade ederek, "Tanımadığım, kaynak işi yapan kişinin çalışmış olduğu yerde bir anda alevler çıktığını gördük, bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu. Efe D. yangın tüpü ile oraya doğru gidiyordu. Yaşı küçük olduğundan zarar görmemesi için Efe'nin elinden yangın tüpünü aldım. Ona ve yanındakilere 'Buradan uzaklaşın' dedim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığını birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı." diye konuştu.
"İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu."
Tam o sırada DJ kabininin arkasından siyah duman ve alevler geldiğini aktaran şüpheli E.E, şunları kaydetti:
"Dumanlar çok şiddetliydi, elektrikler kesildi, kaos ortamı oluşmaya, insanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Kendi çabamla koşarak tuvaletlere doğru gittim, fazla dumanın olmadığın bir koridora girdim. Yoğun şekilde duman gelmeye başladı, ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayınca yere yatarak sürünmeye başladım. Koridordan sürünerek geçip vestiyer bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim. İçeride kalanların yerlerini bildiğimi söyledim. İtfaiye bana korunaklı kıyafet giydirdi ve onların eşliğinde içeriye girdik. Ben tek tek çalışanların yerlerini gösterdim. Yerlerini gösterdikten sonra beni dışarıya çıkardılar. İçeride bulunan çalışanların çıkarılıp hastaneye götürüldüklerini gördüm. Ardından ben de durumlarını merak ettiğim için hastaneye peşlerinden gittim. Hastaneye gidince vefat ettiklerini öğrendim. Hastanede zehirlendiğim için tedavim yapıldı. Taburcu olarak ifade vermek üzere geldim."
Olay
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayda sorumluluğu bulunduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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