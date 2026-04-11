Beşiktaş\'taki Terör Saldırısında 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.