Beşiktaş Teknik Direktörü: Penaltı Kararı Adaletsizdi

06.04.2026 20:09
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçın ardından teknik direktör, kaybettikleri için üzgün olduklarını ve son dakikada verilen penaltı kararını adaletsiz bulduklarını ifade etti. Takımın kontrolü ilk yarıda elinde bulundurduğunu ancak bireysel hataların ikinci yarıda pozisyon vermelerine neden olduğunu söyledi.

Beşiktaş teknik direktörü, Fenerbahçe maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, oyuna iyi başladıklarını ve ilk yarıda kontrolü ellerinde tuttuklarını söyledi. İlk yarıda net pozisyonlar bulduklarını ancak golle sonuçlandıramadıklarını, ikinci yarıda ise rakip takımın daha baskılı oynadığını ve bireysel hatalardan dolayı pozisyon verdiklerini ifade etti.

Maçın son dakikalarında verilen penaltı kararını eleştiren teknik direktör, hakemin pozisyonu uzak mesafeden görme ihtimalinin olmadığını ve penaltının adaletsiz olduğunu vurguladı. Bu sezon derbilerde yaşanan benzer olayların doğal akışa uygun olmadığını belirterek, Beşiktaş camiası olarak bu tür kararlardan dolayı şevklerinin kırıldığını söyledi.

Fenerbahçe maçını kazanabileceklerini ancak böyle bir penaltıyla maçın kazanılmasının yakışmadığını ifade eden teknik direktör, hakemlere teşekkür etmekle birlikte, bazı pozisyonlarda aleyhlerine verilen kararları normal karşılayamadıklarını belirtti. Takımın şampiyonluk iddiası olmadığını ancak bu tür adaletsizliklerin kupada heyecanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Televizyondaki yorumcuların da hata yapmasını eleştirerek, bir çıkış yolu bulamadıklarını ve şokta olduklarını ifade etti. Maçı kaybetmeyi kabullendiklerini ancak adaletsiz bir şekilde olmaması gerektiğini vurgulayarak, en çok üzen şeyin son dakikadaki penaltı kararının adaletsizliği olduğunu söyledi.

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Serdal Adalı’nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler Serdal Adalı'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler
Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti
Domenico Tedesco’dan Marco Asensio açıklaması Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

20:24
Trump: İran’dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı
Trump: İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü: Penaltı Kararı Adaletsizdi
