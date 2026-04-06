Beşiktaş Teknik Direktörü: Penaltı Kararı Adaletsizdi

Beşiktaş teknik direktörü, Fenerbahçe maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, oyuna iyi başladıklarını ve ilk yarıda kontrolü ellerinde tuttuklarını söyledi. İlk yarıda net pozisyonlar bulduklarını ancak golle sonuçlandıramadıklarını, ikinci yarıda ise rakip takımın daha baskılı oynadığını ve bireysel hatalardan dolayı pozisyon verdiklerini ifade etti.

Maçın son dakikalarında verilen penaltı kararını eleştiren teknik direktör, hakemin pozisyonu uzak mesafeden görme ihtimalinin olmadığını ve penaltının adaletsiz olduğunu vurguladı. Bu sezon derbilerde yaşanan benzer olayların doğal akışa uygun olmadığını belirterek, Beşiktaş camiası olarak bu tür kararlardan dolayı şevklerinin kırıldığını söyledi.

Fenerbahçe maçını kazanabileceklerini ancak böyle bir penaltıyla maçın kazanılmasının yakışmadığını ifade eden teknik direktör, hakemlere teşekkür etmekle birlikte, bazı pozisyonlarda aleyhlerine verilen kararları normal karşılayamadıklarını belirtti. Takımın şampiyonluk iddiası olmadığını ancak bu tür adaletsizliklerin kupada heyecanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Televizyondaki yorumcuların da hata yapmasını eleştirerek, bir çıkış yolu bulamadıklarını ve şokta olduklarını ifade etti. Maçı kaybetmeyi kabullendiklerini ancak adaletsiz bir şekilde olmaması gerektiğini vurgulayarak, en çok üzen şeyin son dakikadaki penaltı kararının adaletsizliği olduğunu söyledi.