Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ye sevkini kabul edilemez buldu ve TFF'yi suçladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ye sevkini kabul edilemez buldu ve TFF'yi suçladı

Beşiktaş, Vlahovic\'in PFDK\'ye sevkini kabul edilemez buldu ve TFF\'yi suçladı
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Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe maçındaki tartışma nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi. Kulüp, rakip oyuncunun sevk edilmemesini eleştirerek TFF'yi adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak davranmakla suçladı ve gerekli itirazların yapılacağını açıkladı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş JK, futbolcusu Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe maçında rakibiyle yaşadığı tartışma nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmemesini eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak davranmakla suçladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Vlahovic'in Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ye sevk edilmesinin "Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi" olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez" denildi.

TFF ve kurullarının Beşiktaş'a karşı "hasmane tutum" sergilediği ileri sürülen açıklamada, federasyona şu sorular yöneltildi:

"Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir? VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?"

Beşiktaş, yayıncı kuruluşun da pozisyonu ekrana getiriş biçimini eleştirerek, Vlahovic'in görüntülerine yer verilirken rakip takım oyuncusunun ekrana taşınmadığını savundu.

Kulüp, Vlahovic'in ve Beşiktaş'ın haklarını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazların yapılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ye sevkini kabul edilemez buldu ve TFF'yi suçladı - Son Dakika

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