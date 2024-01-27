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Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Özel Bireylerden Mutfakta Çikolata Topları - Son Dakika
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Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Özel Bireylerden Mutfakta Çikolata Topları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, öğretmenleriyle birlikte mutfakta çikolata topları yaparak keyifli zaman geçirdi. Merkez, eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik atölye faaliyetleriyle öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına katkı sağlıyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Özel Bireylerden Mutfakta Çikolata Topları
27.01.2024 - 14:47,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireyler, öğretmenleriyle mutfakta çikolata topları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez, eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik muhtelif atölye faaliyetleriyle öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda, özel bireyler öğretmenleriyle birlikte mutfakta çikolata topları yaptı.

Mutfakta keyifli zamanlar geçiren özel bireyler, bağımsız bir şekilde mutfakta hareket etmeyi eğlenerek öğrendi.

Kaynak: AA
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelliler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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