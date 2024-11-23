Beslenme ve Sağlık Konferansı Ankara'da Yapıldı

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Ankara'da "4. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı" gerçekleştirildi.

Sabri Ülker Vakfınca Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, sağlık, beslenme ve gıda alanında uzmanlar sunum yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, 2009'dan bu yana toplumda dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam bilincine katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bilimin gücünden yararlanarak ulusal ve uluslararası saygın kuruluşlarla beraber çalışmalar yaptıklarını belirten İçöz, beslenme ve gıda okuryazarlığı eğitimleriyle gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin temelini oluşturmak istediklerini vurguladı.

"En fazla istismara uğrayan sektör gıda ve beslenmedir"

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hünkar Korkmaz da sağlık ve beslenme konusunda eğitime ihtiyaç olduğunu ifade ederek "Yaşam boyu öğrenme, beslenme ve sağlık eğitiminin odağında bireylere beslenme ve gıda okuryazarlığı farkındalığını oluşturmak vardır." dedi.

Gıda okuryazarlığının özellikle savunmasız nüfuslar arasında sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunduğu için ciddi etkilerinin olduğunu söyleyen Korkmaz, "Gıda okuryazarlığı karmaşık ve disiplinli bir alandır. Bu kavramı toplumda artırabilmek için sadece beslenme ve diyetetik bölümünün, sağlık ve tıp alanının çalışmaları yeterli değil. Sağlığın yanı sıra eğitim de tek başına yeterli değil." diye konuştu.

Sağlıklı beslenmeyle ilgili sorunların arttığına dikkati çeken Korkmaz, şunları söyledi:

"İnsanlar bilimsel temelli bilgiler arıyor, kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Ancak çok miktarda bilgiyle boğuşuyor ve neye inanacaklarını bilmiyorlar. İnsanlar bilim insanlarının birbiriyle aynı fikirde olmadığını ve sürekli olarak fikirlerini değiştirdiklerini düşünüyorlar. İnsanların ne yemeleri ve her gün ne kadar egzersiz yapmaları gerektiği hakkında çok fazla gereksiz bilgi olması nedeniyle en eğitimli insanların bile bu sorunları çözmesi zor olabilir. Bu karışıklık insanlar ne yaptıklarının farkında olmadıklarında sağlıksız seçimler yapılmasına neden olabilir."

Beslenme ve gıda okuryazarlığının gelecekte yaşamın sürdürülebilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, "En fazla istismara uğrayan ve en fazla ticari sektör haline gelen sektör gıda ve beslenmedir. O yüzden en fazla tehdit altında olduğumuz sektör de yine bu sektördür. Bu nedenle burada doğru bilgilenmek çok önemli." ifadelerini kullandı.