Besni'de ATV Devrildi: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki ATV, ilçeye bağlı Sugözü Mesire alanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 3 çocuk, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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