Adıyaman'ın Besni ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AHS 72 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Köseceli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araç içerisindeki K.Ü. ile K.G. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Besni'de Bariyerlere Çarpan Araçta 2 Yaralı
