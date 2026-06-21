Besni'de Otomobil Alev Aldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Besni-Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 48 AHJ 705 plakalı otomobil, seyir sırada alev aldı. Durumu fark eden Mehmet A. otomobilini park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

( Haber: Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)