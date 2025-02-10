Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
34 GAN 020 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni çevreyolu üzerinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
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