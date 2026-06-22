Besni'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Besni'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü öldü

Besni\'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü öldü
22.06.2026 20:56
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Adıyaman Besni'de kamyonetle motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Rıdvan Sağır (35) hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Medet Ergün (48) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Medet Ergün'ün kullandığı 31 SN 792 plakalı kamyonet ile Rıdvan Sağır idaresindeki 02 AGM 051 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ergün ile Sağır'ı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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