Besni'de Yağmur Duası Yapıldı - Son Dakika
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Besni'de Yağmur Duası Yapıldı

Besni\'de Yağmur Duası Yapıldı

Besni'de esnaf, 'Çona Aşı' geleneğiyle yağmur duası düzenleyip yemek dağıttı.

31.01.2025 09:46
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yağmur duası yapıldı.

İlçe esnafının organize ettiği yağmur duasında Besni İlçe Müftülüğü görevlilerince dualar edildi. Dua sonrası 200 kişilik yemek dağıtıldı.

Esnaf Hasan Emre, buradaki konuşmasında ilçede eski bir gelenek olan 'Çona Aşı' etkinliği ile yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

Gelenek hakkında bilgi veren Emre, geçmiş yıllarda kuraklık yaşandığında mahalle çocuklarının komşulardan pilav malzemeleri topladığını ve bu malzemelerle ilçenin önde gelen kadınlarının pilav pişirerek mahalleye dağıtıp bu şekilde yağmur duasına çıktlarını söyledi.

Bu geleneği tekrar yaşatmak için yağmur duası organize ettiklerini dile getiren Emre, "O dönemki çocukların masumetiyle çıkılan yağmur duasını bugün bir nebze olsun Besni'de onu canlandırmaya ve insanlara bunu anlatmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

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