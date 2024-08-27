Güncel

Besni ilçesinde 'Kent meydanı' projesi hayata geçiriliyor

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman merkezin yanı sıra, Besni ilçesinde de 'Kent meydanı' projesini hayata geçiriyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılacak olan kent meydanı projesi 60 dönümlük alanda uygulanacak. Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kent meydanı projesi, Cirit Meydan Mahallesinde ise kentsel dönüşüm projesi yürütülecek. Proje kapsamında bir çok işyeri ve dükkanın yanı sıra kamu kuruluşları da yenilenecek. Vatandaşlarında destek verdiği projenin hayata geçirileceği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün Adıyaman ziyaretinde açıklamıştı.

Yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, "Belediye ve hükümet konağı arka plana oturtulup meydan kucaklayacak. Alt katlar otopark olacak, konferans salonları, nikah salonu, yeraltı çarşısı ve buna benzer bir takım projeler ile ve buradaki fıskiyelerle, yeşil alanlarla, oyun parklarıyla kafeleriyle çok güzel, Besni ye yakışır nazar boncuğu olacak meydana kavuşacak" diye konuştu.