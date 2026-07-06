Beşpınar'da 'Yeniden Galıf' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Beşpınar'da 'Yeniden Galıf' Projesi Tanıtıldı

Beşpınar\'da \'Yeniden Galıf\' Projesi Tanıtıldı
06.07.2026 16:15
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Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde 'Yeniden Galıf' projesi, kültürel mirası estetikle buluşturuyor.

Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Sanatçı Yerleştirme Programı kapsamında hazırlanan "Yeniden Galıf" projesi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde yürütülen program kapsamında sanatçı Aslı Tekin, bölgenin kültürel mirasını ve geleneksel yaşamını yakından inceleyerek, yörede taş veya kerpiçten yapılan küçük sığınakları ifade eden "galıf" kültürünü çağdaş sanat anlayışıyla yeniden yorumladı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Dr. Feride Çelik'in üstlendiği projede sanatçı Aslı Tekin'in eseri, geçmişten günümüze taşınan kültürel hafızayı görünür kılarken, zamana direnen değerleri estetik bir bakış açısıyla ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Sanatçı Yerleştirme Programı, toprakla bağı giderek zayıflayan toplumsal yapıya karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

"Eleğin Hafızası", "Göç Yolu" ve "Topraktan Kopuş" projelerinin ardından hayata geçirilen "Galıf" projesiyle, toprakla giderek zayıflayan bağın gelecekte doğurabileceği risklere dikkati çekilirken, ziyaretçilere geçmiş ile gelecek arasında düşünsel bir yolculuk sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu'nun farklı bölgelerinde değişik isimlerle anılan, Bayburt yöresinde ise "galıf" olarak bilinen yapıların, arazide çalışan insanların sağanak, dolu ve aşırı sıcaktan korunmak amacıyla taş veya kerpiçten yapılan küçük sığınaklar olduğunu belirtti.

Yavuz, müzenin temel misyonunun Anadolu kültür mirasını yaşatmak ve unutulmaya yüz tutan değerleri bugüne ve geleceğe taşımak olduğuna işaret ederek, "Müzemizle, bozulan geleneksel mimari dokumuza, hız kesmeden devam eden köyden kente göç olgusuna, modernitenin küçümsediği ve hor gördüğü köy yaşamının güzelliklerine, azalan kırsal nüfus ile karşı karşıya kalınacak sorunlara dikkati çekmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşpınar'da 'Yeniden Galıf' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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