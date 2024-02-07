Beşyol Metrobüs Üst Geçidi Yenileme Çalışmaları Başladı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, teknik ömrünü tamamlayan ve yaya kapasitesini karşılayamayan Beşyol Metrobüs Üst Geçidini yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Beşyol metrobüs durağı 45 gün boyunca kapalı olacak.Bu sürede Sefaköy ve Florya metrobüs durakları kullanılabilecek.

Yaya üstgeçidi yapımı, istasyon alanı düzenlemesi ve D-100 Karayolu yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında Beşyol Metrobüs İstasyonu geçici olarak kapatıldı. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla, 7 Şubat Çarşamba gününden itibaren 45 gün boyunca kapalı olacak durak, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla aktif hale gelecek. Yenileme çalışmaları kapsamında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edilecek. Üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 Karayolu, yan yol ve metrobüs yolu 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye ötelenecek ve Metrobüs peron alanı genişletilecek. Vatandaşlar durağın kapalı olduğu sürede, Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonlarını kullanabilecek.

"İNSANLAR MAĞDUR OLACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Gülçin Doğu, "Burada özel bir okulda çalışıyorum. Her sabah bu eziyeti çekiyoruz biz. İster istemez işe geç kaldığım oluyor, köprünün durumundan kaynaklı. Her sabah çok büyük sorun yaşıyoruz. Bu durum 2 aydır bu şekilde neredeyse, bir de şimdi kapatılacağı söyleniyor o zaman durum nasıl olacak hiç bilmiyorum. İnsanlar mağdur olacak diye düşünüyorum. Ben zaten eski köprüyü kullanıyorum. Yenileme sürecinde eski köprüyü kullanamadığımda benim yürüme mesafem de uzayacaktır yani sıkıntı olacaktır " dedi.

"45 GÜN UZUN BİR SÜRE"

Tuğrul Gebeş ise, " Ordu'dan geldim. Burada diş teknisyeni olarak çalışıyorum. Metrobüsleri sürekli olarak kullanıyorum. Yenileme çalışmaları da başlamış, güzel olmuş. Beğendim, gayet memnunum. Burada çalıştığım için burayı sürekli olarak kullanıyorum. Yenileme çalışmalarından da haberim vardı. 45 gün sonra da bu durak çalışmaya devam edecek. Ben de şu an burayı yürüme yolu olarak kullanıyorum" ifadelerini kullandıYenileme çalışmalarının hızla tamamlanmasını istediğini kaydeden Aykut Taşova, 'Sürekli olarak metrobüsü kullanıyorum.Biz de şu an ne yapacağız ' Sefaköy'ü kullanacağız artık. Oradan binip gideceğiz. 10 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Yapacak birşey yok yürüyeceğiz mecbur. 45 gün uzun bir süre o yüzden belediyemizin hızlı bir şekilde süreci tamamlamasını temenni ediyorum. Bu yenileme sürecinde ben de alternatif olarak İETT ve toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bunları kullanmak 30-40 dakika daha uzun sürecek, bir süre böyle devam edeceğiz" dedi.