Beton Altında Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beton Altında Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı

Beton Altında Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da inşaat alanında beton altına mahsur kalan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

MALATYA'da inşaat çalışmalarında boşaltılan beton altında kalan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpeği beton altında bırakan mikserin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, Battalgazi ilçesinde bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında bulunan yavru bir köpek beton mikserinin çalışma alanına betonu boşaltması sırasında mahsur kaldı. Yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, harekete geçti. Yavru köpeğin yanına giden ekipler, köpeği sağ olarak kurtarıp, temizliğini gerçekleştirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek, tedavi ve bakımının sürdürülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Olayla beton mikserini döken operatörün tespiti için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir itfaiye ekipleri, vatandaşların duyarlılığı ve zamanında yapılan ihbarı sayesinde bir canlının daha kurtarıldığını vurgulayarak, sokak hayvanlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olunması hususunda çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, İtfaiye, Malatya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton Altında Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda’nın nafaka talebini reddetti İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda'nın nafaka talebini reddetti
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 22:09:03. #7.13#
SON DAKİKA: Beton Altında Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.