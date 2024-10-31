Samsun'un Çarşamba ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 55 AFK 246 plakalı beton mikseri, geri manevra yaptığı sırada evinin bahçesine beton döktürmek isteyen Tahir Şahin'e (69) çarptı.
Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beton Mikseri Çarpması: 69 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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