Aydın'ın Efeler ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
B.Y'nin kullandığı 09 AOS 509 plakalı beton mikseri, Nazım Hikmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Feriştah Kaya'ya (70) çarptı.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Beton Mikseri Yayaya Çarptı: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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