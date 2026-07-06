Beton Mikserinin Kaza Geçirdiği Ümraniye'de Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Beton Mikserinin Kaza Geçirdiği Ümraniye'de Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Beton Mikserinin Kaza Geçirdiği Ümraniye\'de Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
06.07.2026 14:04
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Ümraniye'de beton mikseri, yokuştan inerken binaya çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de, yokuştan inerken 3 katlı bir binanın duvarına çarpan beton mikserinin içinde sıkışıp yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Parseller Mahallesi Geçit Sokak'ta seyreden 34 GVP 348 plakalı beton mikseri, yokuştan indiği sırada 3 katlı bir binanın duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alındı.

Beton mikserinin çarptığı binada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Ümraniye, İtfaiye, Hastane, Güncel, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton Mikserinin Kaza Geçirdiği Ümraniye'de Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton Mikserinin Kaza Geçirdiği Ümraniye'de Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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