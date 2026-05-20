Beton Parça Düşmesi Olası Kazayı Önledi

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın dış cephesinden kopan beton parçaların kaldırıma düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Akif Mahallesi 1. Mehmetçik Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katındaki dış cephesinin bir kısmı yerinden sökülerek kaldırıma düştü.

O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, binadan kopan parçaların kaldırıma düştüğü ve bu sırada yakında bulunan bir kedinin korkup kaçtığı anlar yer alıyor.