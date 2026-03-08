BEÜ Öğrencilerine 14 Proje Desteği - Son Dakika
BEÜ Öğrencilerine 14 Proje Desteği

08.03.2026 15:40
Bitlis Eren Üniversitesi'nden 14 proje, ÜNİDES tarafından destek almaya hak kazandı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinin sunduğu 14 proje, Üniversite Destek Programı (ÜNİDES) tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sunduğu 14 projeden 6'sının ulusal, 8'inin ise yerel kapsamda destek almaya hak kazandığı belirtildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ÜNİDES'in gençlerin üretkenliğini ve yenilikçi fikirlerini destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtti.

Üniversite olarak öğrencilerin bilim, sanat, spor ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda aktif olmalarını teşvik etmeye devam edeceklerini belirten Elmastaş, emeği geçenleri tebrik etti.

Destek almaya hak kazanan öğrenciler ve akademisyenler ise elde edilen başarının üniversitenin ulusal düzeydeki görünürlülüğüne katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Bitlis

BEÜ Öğrencilerine 14 Proje Desteği

