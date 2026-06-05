BEUN Mezuniyet Töreni ve Konser - Son Dakika
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BEUN Mezuniyet Töreni ve Konser

05.06.2026 20:40
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde mezuniyetlerde Furkan Bostancıoğlu konser verdi.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 'Dereceye Girenler Mezuniyet Töreni'nde verilen konserde, Devlet Konservatuarı 3'üncüsü Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü öğrencisi Furkan Bostancıoğlu sahne aldı. Mezuniyetini konserle yapan Bostancıoğlu, "Gurur vericiydi. Çok güzeldiö dedi.

BEUN'de öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşanmaya başladı. Bu yıl mezuniyet törenlerinin fakülte ve yüksekokullar özelinde yapılacak olması nedeniyle dereceye giren öğrenciler için ayrıca 'Dereceye Girenler Mezuniyet Töreni' düzenlendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, çocuklarını gören veliler duygulu anlar yaşarken, cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.

Etkinlikte Devlet Konservatuarı akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan ekip konser verdi. Konserde Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü'nü 3'üncülük derecesiyle bitiren Furkan Bostancıoğlu da bendir çalarak şarkılar seslendirdi.

Üniversite birincisi olan Psikoloji Bölümü öğrencisi Lütfullah Kılıç'a diplomasını ve hediyesini Rektör İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan takdim etti. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Melike Nur Bulut ikinci olurken, Tıp Fakültesi öğrencisi Perihan Ecem Çıtlak okul 3'üncüsü oldu. Dereceye giren öğrencilere diplomaları dekanlar ve müdürler tarafından takdim edildi. Dereceye giren öğrenciler daha sonra hep birlikte kep atarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Kendi fakültesinin mezuniyet töreninde de sahne alacağını, konser vermekten gurur duyduğunu söyleyen Furkan Bostancıoğlu, "Özellikle mezun olurken sahnede olmayı ben de biraz istedim hocalarımdan. Onlar da sağ olsun bana eşlik ettiler. Onların da çok emeği var üstümüzde, bu konserin olmasında. Benim için çok gurur vericiydi, çok güzeldiö diye konuştu.

'BAŞARI EMEK VERENLERİN NASİBİDİR'

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Rektör İsmail Hakkı Özölçer, "Gözleri ümitle, sevgiyle ve gururla ışıldayan mezun olacak öğrencilerimizle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hep birlikte bugün bu salonda emeğin karşılık bulduğu gayretin taçlandığı müstesna bir ana şahitlik etmenin kıvancı ile övünüyoruz. Düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatan Mevlana der ki, 'insan ancak çalıştığını kazanır.' Bugün burada bulunan her bir öğrencimiz, okudukları programları derece ile bitirerek bu sözün en güzel örneğini bizlere göstermişlerdir. Başarı tesadüflerin değil, emek verenlerin nasibidir. Fedakarlık göstermeden, uykusuz kalınmadan hedeflerimize inanmadan zirveye ulaşamayız. Elbette şunu unutmamak gerekir, emeğe istikamet kazandıran, gayreti anlamlı kılan ve insanı başarıya ulaştıran en büyük güç, bilgidir. İnsan sahip olduğu bilgi ölçüsünde ufkunu genişletir, doğruyu yanlıştan ayırır ve hayatına yön verir dedi.

Haber-Kamera: ALİ Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kültür Sanat, Zonguldak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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