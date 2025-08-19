BEUN Sıfır Atık Bayrağı Kazandı - Son Dakika
19.08.2025 16:49
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2024'te başarılı performansla Sıfır Atık sertifikaları aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademik ve idari birimleri, 2024 yılı boyunca gösterdikleri başarılı performanslarla Sıfır Atık Bayrağı ve sertifikaları kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, akademik birimlerde birinciliği Güzel Sanatlar Fakültesi, ikinciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek Meslek Yüksekokulu, üçüncülüğü de Devlet Konservatuvarının elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada, idari birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın birinci, Konuk Evi'nin ikinci, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün de üçüncü olduğu aktarıldı.

Kantin ve yemekhaneler kategorisinde birinciliği Farabi Kampüsü Kantinlerinin aldığı aktarılan açıklamada, BEUN Hastanesi yemekhanesi ikinci, BEUN Hastanesi kantini üçüncü olduğu belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanımını artırmayı ve çevresel farkındalığı yaygınlaştırmayı sürdüreceği ifade edilerek, BEUN'un sürdürülebilirlik vizyonuyla araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda en çevreci ve yeşil kampüsü oluşturma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

