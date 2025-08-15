Beyağaç'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

????? Denizli'nin Beyağaç ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (DESKİ) görevli Furkan Derer (28), Yeniçeşme Mahallesi'nde sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Derer, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beyağaç ilçemizde görevini ifa ederken elim bir olay sonucu hayatını kaybeden Büyükşehir DESKİ ailemizden kıymetli mesai arkadaşımız Furkan Derer'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.