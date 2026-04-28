Beyaz eşyada iç satış ve ihracat düşüşte

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yıla göre %10, ihracat %23, üretim ise %21 oranında azaldı. Toplam satışlar %19 düşüşle 6.288.817 adet oldu. Mart ayında iç satışlar %3, ihracat %29, üretim %14 geriledi; toplam satışlar %21 azalarak 2.230.369 adet olarak kaydedildi.

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracattaki daralmanın son yıllarda kesintisiz sürdüğünü ve 2025'te 20,2 milyon adetle 10 yıl önceki seviyelere gerilediğini belirtti. 2026 ilk çeyreğinde de çift haneli düşüşün bu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Şengül, rekabet gücünün korunmasının kritik öncelik haline geldiğini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, sac anti-damping soruşturmasının sektör için kritik olduğunu, ilave vergi getirilmesinin maliyet baskısını artıracağını söyledi. Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise GEKAP artışlarının sektöre yıllık yaklaşık 3 milyar TL yük getirdiğini, bu yükün geçici olarak sıfırlanması veya yarıya indirilmesi gerektiğini belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, tüketicilerin yetkili servislere ulaşmak için markaların resmi web sitelerini veya servis.gov.tr adresini kullanmalarını tavsiye etti.