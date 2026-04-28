Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz eşyada iç satış ve ihracat düşüşte

28.04.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKBESD verilerine göre 2026 ilk çeyrekte iç satışlar %10, ihracat %23, üretim %21 geriledi. Sektör temsilcileri rekabet gücünün korunması için maliyet dengelenmesi ve teşvik çağrısı yaptı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yıla göre %10, ihracat %23, üretim ise %21 oranında azaldı. Toplam satışlar %19 düşüşle 6.288.817 adet oldu. Mart ayında iç satışlar %3, ihracat %29, üretim %14 geriledi; toplam satışlar %21 azalarak 2.230.369 adet olarak kaydedildi.

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracattaki daralmanın son yıllarda kesintisiz sürdüğünü ve 2025'te 20,2 milyon adetle 10 yıl önceki seviyelere gerilediğini belirtti. 2026 ilk çeyreğinde de çift haneli düşüşün bu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Şengül, rekabet gücünün korunmasının kritik öncelik haline geldiğini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, sac anti-damping soruşturmasının sektör için kritik olduğunu, ilave vergi getirilmesinin maliyet baskısını artıracağını söyledi. Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise GEKAP artışlarının sektöre yıllık yaklaşık 3 milyar TL yük getirdiğini, bu yükün geçici olarak sıfırlanması veya yarıya indirilmesi gerektiğini belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, tüketicilerin yetkili servislere ulaşmak için markaların resmi web sitelerini veya servis.gov.tr adresini kullanmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya’da yara aldı Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı
Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
İşte Tedesco’nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe’nin son 3 maçtaki teknik direktörü İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü
Tekirdağ’da gölde toplu balık ölümleri yaşandı Tekirdağ'da gölde toplu balık ölümleri yaşandı
Mersin’de denizde 2 erkek cesedi bulundu Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 19:26:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.