Beyaz kelebeklerin 'ölüm uçuşu' Sakarya Köprüsü'nde izlendi - Son Dakika
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Beyaz kelebeklerin 'ölüm uçuşu' Sakarya Köprüsü'nde izlendi

Sakarya'da yüz binlerce beyaz kelebeğin adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' başladı. Haberi duyan vatandaşlar, görsel şölen oluşturan sinekleri izlemek için tarihi Sakarya Köprüsü'ne akın etti. Sineklerin erginleşme sürecini tamamlayarak çıktığı köprüde çiftleşerek ölmeye başladı. Vatandaşlar, sinekleri eline alırken bazıları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. İlk defa sinekleri görmeye gelenler ise şaşkınlıklarını dile getirdi.

21.06.2024 00:31
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Bir gün sineklerinin 'ölüm uçuşu' başladı, vatandaş tarihi köprüye akın etti

SAKARYA - Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren ve bir gün sinekleri olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" Sakarya'da başladı. Haberi duyan vatandaşlar ise görsel şölen oluşturan sinekleri izlemek için tarihi Sakarya Köprüsü'ne geldi.

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren bir gün sinekleri erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıkmaya başladı. Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek ölmeye başladı. Yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölen oluştururken haberi duyan vatandaşlar ise tarihi köprüye akın etti. Bazı vatandaşlar, sinekleri eline alırken bazı vatandaşlar ise aydınlatma direkleri çevresinde uçuşanları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. İlk defa sinekleri görmeye geldiğini belirten Hatice Kaya, "Normalde Temmuz ve Ağustos aylarında geliyorlarmış daha erken gelmişler. Ben de haberini alır almaz görmeye geldim. Çok şaşkınım bir gün yaşıyorlarmış ve yerler kelebek dolu çok garip geldi. Ekranlarda görüyorduk canlısını görmek daha da ayrı bir duygu. İlerleyen zamanlarda da bu sineklerin artacağı söyleniyor şuan daha az ve az olmasına rağmen görüntü çok güzel" dedi.

Kaynak: İHA

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