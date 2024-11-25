Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende 40 diş hekimi aday öğrencisine doktor önlükleri, protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Törende, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ ve Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp konuşma yaptı.

Aynı zamanda Dünya Diş Hekimleri Günü'nün de kutlandığı törende, 40 diş hekimi adayı beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp ve Muğla Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.