Beyaz Saray, Biden'ı Trump'ın Pensilvanya'daki Olay Hakkında Bilgilendirdi

NEW Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.
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