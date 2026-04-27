Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine saldırı girişiminde bulunan şüpheli Cole Allen'ın manifestosu ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington'daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının şüphelisi 31 yaşındaki Cole Allen, saldırıdan dakikalar önce ailesine bir mesaj göndererek manifestosunu paylaştı. Kendisini 'dost canlısı federal suikastçı' olarak tanımlayan Allen, manifestosunda 'Ben bir ABD vatandaşıyım. Beni temsil eden kişilerin yaptıkları beni yansıtmaktadır. Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum' ifadelerini kullandı.

Allen, mesajında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel dışındaki idari yetkililerin en üst düzeyden en alt düzeye sıralanacak şekilde öncelikli hedefi olduğunu söyledi. ABD Gizli Servisi çalışanlarını gerekli görmesi durumunda hedef alabileceğini belirten Allen, otel güvenliği, otel çalışanları, polis ile ulusal muhafız yetkililerinin ve Beyaz Saray'ın düzenlenen programdaki ziyaretçilerinin ise hiçbir şekilde hedefi olmadığını yazdı.

Bölgedeki güvenlik önlemlerini yetersiz bulan şüpheli, 'Her köşede güvenlik kameraları, otel odalarında dinleme cihazları, her 10 metrede bir silahlı görevliler, bir sürü metal dedektörü bekliyordum ama hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ulaşımda, otelde, etkinlikte hiçbir güvenlik yoktu. Otele girer girmez fark ettiğim tek şey kibir duygusuydu. Birden fazla silahla içeri girdim ve oradaki tek bir kişi bile benim bir tehdit olabileceğim ihtimalini düşünmedi' dedi.

Allen, ABD Gizli Servisi'nin 'beceriksizliğine' anlam veremediğini belirterek, 'Bu beceriksizlik seviyesi inanılmaz. Mesela ABD vatandaşı olmak yerine İran ajanı olsaydım, buraya bir 'Ma Deuce' (M2 ağır makineli tüfek) getirebilirdim ve kimse hiçbir şey fark etmezdi' ifadelerini kullandı.

Olay sırasında etkinlik alanında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, saldırgan Cole Allen'ın ailesinin güvenlik güçlerine verdiği ifadelere ilişkin konuşarak 'Saldırgan hastalıklı birisi. Manifestosunu okursanız bunu anlarsınız. Sanırım kız kardeşi veya erkek kardeşi de bundan şikayet ediyordu. Yani gerçekten sorunlu biriydi' dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, şüphelinin kız kardeşi Avriana Allen da yetkililere yaptığı açıklamada kardeşinin sıklıkla 'günümüz dünyasındaki sorunları çözmek için bir şeyler yapmayı planladığına' yönelik söylemlerde bulunduğunu teyit etti.

Washington geçici polis şefi Jeffrey Carroll, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında şüphelinin etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli'nde misafir olarak bulunduğunu ve 'bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıdığını' söyledi. Carroll, 'Şu aşamada yalnız hareket eden bir kişi olduğu görülüyor' dedi.

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan kaynaklar, 31 yaşındaki şüphelinin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesine bağlı Torrance kentinden olduğunu aktardı. Kaynaklar, Allen'ın Kaliforniya'daki C2 Education adlı özel ders merkezinde çalıştığını ve 2024 Aralık ayında 'Ayın Öğretmeni' seçildiğini kaydetti. CBS'e konuşan iki kaynağa göre, Allen güvenlik görevlileri tarafından Washington Hilton Oteli içinde gözaltına alındıktan sonra Trump yönetimindeki yetkilileri vurmak istediğini söyledi. Şüphelinin adına açılan bir LinkedIn profilinde ise kendisini 'lisans düzeyinde makine mühendisi ve bilgisayar bilimcisi, deneyimle bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen' olarak tanımlaması dikkat çekti.